Produce report May 4

FARMERS' PICK: Linda Zunker digs up Bonita potatoes grown on Bundaberg's Windhum Farm.

BRISBANE

FRUIT:

AVOCADOS:Hass Extra $50 Best $55 SLTray, No1 New Season $60-$65 18LCtn, $45-$50 SLTray, No2 $40-$45 SLTray, Pinkerton $48-$55 18LCtn, No1 $40-$45 SLTray.

BANANAS:Cavendish Extra ExLarge $18-$26($22-$24) Best $28 Carton, No1 ExLarge $16-$24($20-$22) 15KgCtn, $16-$20 Carton, No2 $12-$16 Carton, Lady Finger Extra ExLarge $32-$40 Best $50 Carton, No1 ExLarge $24-$30 8KgCtn, $12-$30 Carton, Large $18-$36 Carton, No2 $10-$16 Carton, Sucrier $2-$3 Best $4 Kg.

BERRIES:Blueberries No1 $7-$8($8) 125g, Raspberries No1 Red $4-$5($4.50) 125g, No2 Red $3 125g.

CUSTARD APPLES:African Pride No1 $20-$25($25) SLTray, Pink's Mammoth No1 $26-$36 SLTray, No2 $25-$30 18LCtn, $10-$15 SLTray.

FIGS:Dark Skin Brown Turkey $2-$3 200gLP, $40-$50 6KgCtn, $15-$20($20) Best $25 SLTray.

HONEYDEW MELONS:White Large <10 $14-$20 32LCtn, Large <8 $16-$18 30LTray, Medium 8-9 $18-$20 30LTray, Small >9 $10-$14 30LTray.

LEMONS:Eureka No1 $30-$45($40) BulkCP, $50-$55 CP, No2 $20-$30 BulkCP, Seedless Eureka $35-$50($40-$45) CP.

LIMES:Tahitian No1 $15-$25($20-$24) Best $26 18LCtn, $12-$20 9LCtn, No2 $10-$16 18LCtn, $6-$14 9LCtn.

MANDARINS:Daisy No1 $35-$40 15LCtn, Imperial No1 Large <80 $14-$16 Best $18 1/2CP, Medium 80-88 $12-$14 1/2CP, Small >88 $8-$10 1/2CP, No2 $4-$8 Best $10 1/2CP.

NUTS:Peanuts $3.50 500g, Boiled $3.50 500g, $22 5KgBag.

ORANGES:Navel Naveleana $25-$45($35-$40) Best $50 CP.

PAWPAWS:Culinary $20-$24 18LCtn, $26-$30 Best $36 30LCtn, Red Flesh No1 $16-$24 Best $28 22LCtn, $22-$30 Best $34 30LCtn, Male $16-$24 22LCtn, Yellow Flesh No1 $16-$26 Best $30 22LCtn, $22-$32 Best $36 30LCtn.

PASSIONFRUIT:Panama Extra $50-$70 18LCtn, No1 $30-$40 18LCtn, No2 $10-$20 18LCtn, Purple Extra $70-$80 18LCtn, No1 $40-$60 18LCtn, Small >140 $25-$40 18LCtn, No2 $15-$25 18LCtn.

PERSIMMONS:Non-astringent Fuyu $25-$30 Best $35 18LCtn, No1 $16-$20 Best $24 SLTray, No2 $10-$16 SLTray, Jiro $16-$20 Best $24 SLTray.

PINEAPPLES:Hybrid Topless Unspecified ExLarge $2.40-$2.50 Each, Large $1.80-$2.20 Each, Large <8 $20-$24 SLTray, Medium $1.20-$1.60 Each, Medium 8-9 $18-$22 SLTray, Small >9 $16-$20 SLTray, S'leaf Topless $10-$14 SLTray, Large $1.40-$1.80 Each, Smoothleaf Large <14 $16-$20 Carton, Medium 60c-$1.20 Each, Medium 14-16 $12-$16 Carton, Small 40c-60c Each, Small >16 $8-$12 Carton.

PITAYA:Red Flesh No1 $32-$40($35-$40) 5KgTray, White Flesh $30 5KgCtn.

ROCKMELONS:No1 Large <10 $16-$20 32LCtn, Large <8 $16-$20 Best $24 30LTray, Medium 10-12 $18-$20 Best $22 32LCtn, Medium 8-9 $20-$24 Best $26 30LTray, Small >12 $12-$16 Best $20 32LCtn, Small >9 $12-$16 30LTray.

ROSELLAS:$10 Kg.

STRAWBERRIES:$3-$5.50($4.50-$5) 250gLP.

WATERMELONS:Long Varieties 60c-80c(80c) Kg, Seedless No1 $1-$2($1.80-$2) Kg.

VEGETABLES:

BEANS:Bora Hand Picked $6 Kg, Borlotti Hand Picked $6-$8 Kg, Butter Hand Picked $7-$8($8) Kg, Flat S'less Hand Picked $5-$6($6) Kg, Round S'less Hand Picked $5-$6($6) Kg, Machine P'kd $2-$3.50($3.50) Kg, Snake Loose $4-$7($6) Kg.

BITTER MELONS:$1.80-$3($2-$2.40) Best $4.50 Kg.

BROCCOLI:No1 $20-$24($20-$22) 8KgIPk, Large $16 8KgIPk, No2 $10-$14 8KgIPk, Baby Bunched $16-$22($20) 2.4Kg.

CABBAGES:Ballhead Large $4.50-$5 Each, Medium $3.80-$4($4) Each, Gourmet Tuscan Bunch $1.60-$2($2) 200g, $2.80 330g, Sleeves $2.50-$3 200g, Red $2-$2.50($2.50) Each, $16-$30($24-$30) Carton, Savoy $26-$30($30) Carton, $4-$4.50($4.50) Each, Sugarloaf $16-$24($24) Carton.

CAPSICUMS:Baby Mixed Mini Sweet Pre-pack $30 3KgCtn, Gold Glasshouse $24-$40($30-$40) 27LCtn, Green No1 Large $16-$20($18-$20) 27LCtn, Medium $16 27LCtn, Small $10-$14 27LCtn, No2 $8-$16 27LCtn, Mixed Colour $12-$20($16) 27LCtn, Red No1 Large $26-$30 27LCtn, Medium $24 27LCtn, Small $20-$22 27LCtn, No2 $16-$24 27LCtn.

CARROTS:Dutch $1.20-$1.40($1.40) Best $2 Bunch, Dutch Orange $2.50-$3.50($3.50) Bunch, Dutch Yellow $2.50-$3.50 Bunch, Purple $26 Bag.

CAULIFLOWERS:No1 $32-$40($36-$40) Carton, No2 $16-$24($24) Carton.

CHILLIES:Birdseye Green Thai $12 Kg, Birdseye Red $10-$12 Kg, Thai $12-$16 Kg, Hot Green Long $5-$10($6-$8) Kg, Hot Red Bullets $8-$10($8) Kg, Long $5-$8($6-$8) Kg, Bell Lantern $10 Kg, Habanero $10 Kg, Jalapeno $8-$10($10) Kg, Sweet Green $16-$20($16) 6KgCtn.

CHINESE VEG.:Bukchoy $1-$1.40($1.20-$1.40) Best $1.80 Bunch, Choisum $1-$1.60($1.60) Bunch, Kailan $1.40-$2($1.60) Bunch, Pakchoy $1.20-$1.80($1.20-$1.40) 400g.

CHOKOS:$30-$50($40-$50) 32LCtn.

CUCUMBERS:Apple $24-$30 27LCtn, Baby Qukes Pre-pack $40 4KgTray, Continental Glasshouse $15-$20 6KgBag, Hydroponic $18 10KgCtn, Wrapped $14 7KgTray, ExLarge Glasshouse $16 8KgBag, Jumbo Glasshouse $20 9KgBag, Large Glasshouse $14 7KgBag, Tribal Extra Glasshouse $24 6KgBag, Green Glasshouse $25-$40($40) 10KgCtn, Lebanese No1 Glasshouse $16-$24($20-$24) Best $30 10KgCtn, No2 $10-$14 10KgCtn, White $20-$30($30) 10KgCtn.

EGG PLANT:Thai Apple $30 10KgCtn, Continental $12 4KgCtn, $14-$20($16-$20) 6KgCtn, $12-$20($14-$18) 7KgCtn, $20-$24($20) 8KgCtn, Glasshouse $18-$20($20) 5KgCtn, Hydroponic $20-$24 7KgCtn, Purple $12-$16($16) 6KgCtn, $14-$20($16-$18) 7KgTray, $12-$20($16-$20) 8KgCtn, No1 Glasshouse $30-$36($30) 7KgTray, No2 Glasshouse $24-$26($24) 7KgTray.

GARLIC:Aussie Organic $12-$28 Kg, Large >6cm New Season $12-$20($20) Kg, Medium 4-6cm New Season $10-$12($12) Kg, Small <4cm New Season $5-$8 Kg, Fresh $3-$4($3.50) Bunch.

GINGER:Jumbo $16-$18($18) Kg, New Season $10-$12 Kg, Large $12-$15($15) Kg, New Season $8-$9($9) Kg, Medium New Season $7 Kg, Small $8-$10 Kg, New Season $5-$6($6) Kg.

HERBS:Basil $1-$1.60 Best $1.80 Bunch, Chervil $1.60-$2($2) Bunch, Chickory $3.50 Bunch, Chives Garlic $1.20-$1.60($1.20-$1.40) Best $2 Bunch, Chives Onion $1.60-$2($2) Bunch, Corriander 80c-$1.20($1.20) Best $1.80 Bunch, Dill $1.20-$1.40($1.20) Bunch, Fenugreek $1.20-$1.40($1.40) Bunch, Lavender $2 Bunch, Lemon Myrtle $1.60 Bunch, Lemongrass $5.50-$6 Kg, $1.20-$1.60($1.20) Bunch, Marjoram $1.20-$1.60($1.20) Bunch, Micro $1.60-$1.90 Bunch, Mint $1.20-$1.60 Best $2 Bunch, Oregano $1.60-$2($2) Bunch, Rosemary $1.20-$1.60($1.40) Best $2 Bunch, Sage $1.40-$2($2) Bunch, Sorrel $1.60-$2.40 Bunch, Red Vein $2 Bunch, Tarragon $1.20-$1.60($1.40) Bunch, Thai Basil $1-$1.60 Bunch, Thyme Garden $1.20-$1.60($1.40) Bunch, Thyme Lemon $1.40-$1.60($1.40) Bunch, Vietnamese Mint $1.40 Bunch.

LEEKS:$15-$25($20) 10KgCtn, $1.80-$3($2.50) Bunch, Baby $3 Bunch.

LETTUCE:Baby Cos $10-$12($12) Carton, Sleeves $20-$28($22) Carton, Cos Field $26-$30($30) Carton, Headed $16-$24($20-$24) Carton, Open Varieties $8-$12 Carton, Green Coral $8-$10 Carton, Green Oak $10-$12($12) Carton, Red Coral $8-$10 Best $12 Carton, Red Oak $10-$12($12) Carton.

MUSHROOMS:Swiss Brown Buttons $8-$12($12) Kg, Flats $10-$11($11) Kg, Asian Cardoncello $3-$4 200g, Shitake $2.60-$3.50($3.50) 100g, Australian Chestnut $3.80 60g, Buttons $6-$9($8-$9) Kg, Cups $6-$7($7) Kg, Flats $6-$9($8-$9) Kg.

PARSLEY:Continental $1.20-$1.80($1.40) Bunch, English Large Bunch $2 Bunch, Medium Bunch $1.20-$1.60($1.60) Bunch.

PEAS:Green $7-$8($8) Kg.

SALAD LEAVES:Baby Spinach $8-$15($12-$14) 1.5KgCt, Cos $10-$14($14) 1.5KgCt, $20-$24($20) 3KgCtn, Dandelion $1 200g, Kale $12-$14($14) 1.5KgCt, Micro Mix $5 100g, Rocket Wild $9-$15($12-$14) 1.5KgCt, Tuscan Kale $14 1.5KgCt.

SHALLOTS:Eschallots $1-$1.60($1.50-$1.60) Bunch, Extra $1.80-$2 Bunch.

SPROUTS:Alfalfa $7.20-$7.45 1.5Kg, $1.30-$1.40 125g, $4.50-$5.50($5.50) 1KgTray, Alfalfa Kale $1.40 125g, Bean $1.30-$1.40($1.40) 250g, $2.50-$2.75($2.75) 500g, $3-$3.20($3) Kg, Chick Pea $1.30-$1.40($1.40) 200g, Kale $2 50g, Lentil $1.30-$1.40 150g, Snow Pea $1.50 100g, $11 1Kg, $5.50-$6 500g, Young Mung Bean $1.30-$1.40($1.40) 125g, Mixed $1-$1.20 140g, $1.40-$1.60 200g, $1.40-$1.60 250g.

SQUASH:Aussie $12-$16 9LCtn, Gem $16-$24 18LCtn, Gold $8-$16 Best $20 18LCtn, No1 $20-$24 9LCtn, Organic $30-$40 9LCtn, Ruffled $30-$36($36) 9LCtn, No2 $10-$16 9LCtn.

SWEET CORN:$30-$34($32) 18LCtn, Pre-pack $36-$38($38) 18LCtn.

SWEET POTATOES:Gold 80c-$1 Kg, Extra $24-$30 15KgCtn, $30 32LCtn, No1 Large $10-$16($14) 32LCtn, Medium $24-$30($26) 32LCtn, Medium Large $20 32LCtn, Small $14-$18($16-$18) 32LCtn, Small Medium $20 32LCtn, No2 $10-$16 32LCtn, Hawaiian $30-$50($45) 32LCtn, Red $20-$50($45-$50) 32LCtn.

TOMATOES:Baby Egg Black Grape Hydroponic $1.40 250gLP, Chocolate Grape Hydroponic $2.50 250gLP, Golden Grape $1-$1.60 200gLP, Hydroponic $2 250gLP, Grape $1.20 100gLP, $1.40 200gLP, $20-$24 5KgCtn, $1.40-$1.60 250gLP, Little Red Grape $2 200gLP, Mini Roma $1.80-$2 250gLP, $16-$20 5KgCtn, Orange Grape Hydroponic $1.20 200gLP, $1.60-$2 250gLP, Baby Egg Trusses Mini Roma Vine-ripened $3 275g, Cherry Black $1 200gLP, $1.40-$1.60 250gLP, Cherry Red $20-$24 5KgCtn, $1.80-$2($2) 250g, Extra $2.40 250g, Cherry Red Truss $40-$45 5KgTray, Egg No1 ExLarge $55-$60 10KgCtn, Large $55-$60 10KgCtn, Medium $50 10KgCtn, Medium Large $50-$55 10KgCtn, Small $30-$36 10KgCtn, Small Medium $40 10KgCtn, No2 $24-$30($30) 10KgCtn, Field Gourmet No1 Cocktail $16-$20 10KgCtn, Large $50 10KgCtn, Medium $45-$50($45) 10KgCtn, Medium Large $50-$55($50) 10KgCtn, Small $30-$36($32) 10KgCtn, Small Medium $36-$40($40) 10KgCtn, No2 $10-$30($26) 10KgCtn, Gourmet Trusses No1 Hydroponic $30-$32($30) 5KgTray, No2 Hydroponic $24-$26($26) 5KgTray, Heirloom Vine-ripened $3 250gLP, $5 400gLP, $5.33-$8 Kg.

TURMERIC:$10-$14($12) Kg.

ZUCCHINIS:Baby Green $8 500g, Gold $15-$20 5KgCtn, Green $2.20-$2.50 Kg, Extra $36 10KgCtn, No1 Large 201-250 $12-$16 10KgCtn, Medium 140-200 $28-$32($32) 10KgCtn, Medium Large $16-$20 10KgCtn, Small <140mm $28-$32($32) 10KgCtn, Small Medium $28-$32($32) 10KgCtn, No2 $12-$16($14) 10KgCtn.

HEAVY VEGETABLES:

POTATOES:Gourmet Dutch Cream Brushed $3 Kg, Nicola Brushed $2-$3($2) Kg, Unwashed White Sebago Large Red Soil $30-$33 APBag, Medium Red Soil $15 20KgBag, Small Red Soil $10-$12 20KgBag.

PUMPKINS:Blue Qld. Blue $1-$1.40($1.40) Kg, Butternut $16-$24($20) 20KgBag, $20-$28($25-$28) 20KgCtn, $1 Best $1.20 Kg, Grey Jarradale 90c-$1($1) Kg, Sampson $1-$1.30($1.30) Kg, Jap $26 Bag, Large $1.20-$1.50 Kg, Medium 80c-$1 Kg, Medium Large $1 Kg, Small 80c Kg, Potkin $20 Bag.

SYDNEY

FRUIT:

AVOCADOS:Hass $50-$80 10KgCtn, Extra $50-$55 Best $60 6KgTray, No1 Large <20 $40-$50 6KgTray, Medium 20-23 $40-$50 6KgTray, Small >23 $40-$50 6KgTray, No2 $40-$50 10KgCtn, $35-$45 Best $50 6KgTray, Pinkerton $38-$40 6KgTray, Sharwill No1 $45-$50 6KgTray, Shepard No1 $50-$60($55) 10KgCtn, $35-$40 Best $45 6KgTray, No2 $45-$50 Best $55 10KgCtn, $30-$40 Best $45 6KgTray, Wurtz $40-$45 6KgTray.

BANANAS:Cavendish Extra $22-$24 Best $26 Carton, No1 Ex Large $16-$22 Carton, Greens $22-$24 15KgCtn, $19-$20 Carton, Large $14-$18 Best $20 Carton, No2 $10-$13 Carton, Out fo Class $3-$10 Carton, Ducasse $2-$3.50($3) Kg, Lady Finger $8-$36 Best $40 8KgCtn, Extra $30-$40 Carton, No1 $12-$30 Carton, No2 $8-$12 Carton, Plantain $2.50-$6 Kilo, Sucrier $20-$30($25) Carton.

BLUEBERRIES:No2 $2-$3 125g.

CUSTARD APPLES:African Pride No1 $16-$24 7KgTray, No2 $10-$16 7KgTray, Pink's Mammoth No1 $30-$40 Best $45 7KgTray, No2 $14-$18 7KgTray.

HONEYDEW MELONS:White $16-$26 30LTray.

LEMONS:Eureka Extra $30-$40 15KgCtn, No1 $30-$45 18KgCtn.

LIMES:Finger $5-$6.50 Kg, Tahitian Extra $14-$18 Best $20 9LCtn, No1 $15-$24 Best $30 18LCtn, $10-$16($14-$16) 9LCtn, No2 $10-$16 18LCtn, $5-$10 9LCtn.

MANDARINS:Daisy No1 $35-$40 9KgCtn, Imperial Extra $16-$20 9KgCtn, No1 $10-$16($12-$14) 9KgCtn, No2 $7-$10 9KgCtn.

MANGOES:Cullinary Chok Anand $5 1Kg.

PAWPAWS:Cullinary $35-$45 30LCtn, Red Flesh $9-$15 6KgTray, Female $12-$15 22LCtn, Male $15-$30 22LCtn, No1 $30-$45 32LCtn, Hawaiian Solo $15-$25($16-$20) 18LCtn, Yellow Flesh $12-$16 22LCtn.

PASSIONFRUIT:Panama No1 $30-$60($50) 18LCtn, No2 $20-$40 18LCtn, Purple No1 $40-$90($80-$90) Best $100 18LCtn, No2 $20-$40 18LCtn.

PERSIMMONS:Non-astringent $20-$35 10KgCtn, Extra $18-$22($20) Best $24 4KgTray, No1 $10-$20($16) 4KgTray, No2 $5-$12($8-$10) 4KgTray.

PINEAPPLES:Acid-free $18-$30 SLTray, Smoothleaf $16-$22 Carton.

PITAYA:Red Flesh No1 $12-$24($18-$24) 3KgTray, White Flesh $16-$30($25-$30) 3KgTray.

ROCKMELONS:$20-$28($24-$26) 30LTray.

WATERMELONS:Long Varieties 30c-50c Best 60c Kg, Seedless No1 $1-$1.80 Best $2 Kg, No2 30c-60c Kg.

VEGETABLES:

BEANS:Butter $5-$7.50 Kg, Flat Continental $4-$6.67($5.83) Kg, Flat S'less $6-$7.50 Kg, Round S'less Hand Picked $4-$7 Best $8 Kg, Machine P'kd $2.60-$4 Kg, Snake Green Loose $8-$9 Best $10.75 Kg.

BITTER MELONS:$3-$3.50 Kg.

BROCCOLI:No1 $16-$24($17-$20) Best $28 8KgIPk, No2 $12-$16 8KgIPk, Baby $16-$20 3.6Kg.

CABBAGES:Ballhead $2-$3.50 Each, Red $2-$3.50 Each.

CAPSICUMS:Green $12-$18 Best $20 8KgCtn, Mixed Colour $8-$18 8KgCtn, Red No1 Large $18-$24($20) 8KgCtn, Medium $16-$20 8KgCtn, Small $10-$16 8KgCtn, No2 $8-$14 8KgCtn.

CARROTS:$12-$18 15KgCtn, $15-$25 20KgCtn, Pre-pack $16-$22 Carton, No1 $16-$24 Bag, No2 $12-$16 Bag.

CAULIFLOWERS:$25-$40($36) Carton.

CHILLIES:Birdseye Red $14-$20($17-$18) Best $21.67 Kg, Hot Green Long $5-$6 Kg, Hot Orange Habanero $10-$12($10) Kg, Hot Red Long $7-$11.67($7-$8) Kg, Jalapeno $3-$4($3) Kg, Hot Yellow Thai $10-$14 Kg, Sweet Green $20-$24 18LCtn, Sweet Red $16-$18 18LCtn, Sweet Yellow $20-$24 18LCtn.

CHOKOS:$16-$20($18) 32LCtn.

CUCUMBERS:Continental $16-$18 5-kgCtn, $14-$16 Best $18 Bag, Green Glasshouse $16-$20 10KgCtn, Lebanese No1 $8-$15($12-$14) 10KgCtn, No2 $5-$8 10KgCtn.

EGG PLANT:Thai Apple $6-$8 Kg, Cherry $20-$22 Kg, Continental $12-$16 4KgCtn, $18-$24($18-$20) 6KgCtn, Purple Field $15-$18 6KgCtn, Extra Hydro $30-$40 7KgTray, No1 Glasshouse $25-$34 Best $38 7KgTray, No2 $6-$12 7KgTray.

GINGER:New Season $40-$100 10KgCtn, Old Season $80-$160 Best $200 10KgCtn.

HERBS:Pre-packed $1-$1.50($1.20) 10gmPkt, Basil Sleeves $1.50-$2 Bunch, Bay Leaf 83c-$1 Bunch, Chervil $1-$1.50 Bunch, Chickory $2-$2.50 Bunch, Chives 83c-$1 Bunch, Corriander $1-$1.50 Bunch, Curry Leaves $18-$20 Kg, Dill 83c-$1 Bunch, Galangal $7-$8 Kg, Garlic Chives 83c-$1 Bunch, Lemon Myrtle $1-$1.50 Bunch, Lemon Thyme $1-$1.50 Bunch, Lemongrass $1.50 Bunch, $7-$8 Kg, Marjoram 83c-$1 Bunch, Mint 83c-$1 Bunch, Mint Round 83c-$1 Bunch, Oregano $1-$1.50 Bunch, Rosemary 83c-$1 Bunch, Sage $1.50-$2 Bunch, Tarragon 83c-$1 Bunch, Thai Basil $1.50-$2.50 Bunch, Thyme 66c-$1 Bunch, Tumeric $10 Kg.

LETTUCE:Cos $20-$25 Best $30 Carton, Headed $16-$20 Best $24 Carton, Radicchio $14-$15 Tray.

PEAS:Snow No1 $7-$10($9-$10) Kg, Sugarsnap $5-$8 Best $10 Kg.

SHALLOTS:$1-$1.20($1.11) Bunch.

SQUASH:Gold No1 Large $10-$14 9LCtn, Medium $14-$28 9LCtn, Small $24-$36 Best $40 9LCtn, Small/Medium $28-$32 9LCtn, No2 $5-$10 9LCtn.

SWEET CORN:$28-$30 18LCtn, Pre-pack $32-$36 18LCtn.

SWEET POTATOES:Gold No1 $20-$30 Best $40 32LCtn, No2 $10-$20 Best $24 32LCtn, Hawaiian $15-$24 32LCtn, Red $15-$30 Best $36 32LCtn, White $16-$30 32LCtn.

TOMATOES:Cherry Red $1.50-$2.33($2) 250gLP, Cherry Red Trusse Vine-ripened $16-$22 Tray, Egg Roma No1 $30-$50 Best $60 10Kg, No2 $15-$30 Best $35 10Kg, Field Gourmet No1 Large $36-$45 Best $50 10Kg, Medium $36-$45 Best $50 10Kg, Medium/Large $36-$50 10Kg, Small $26-$30($30) 10Kg, Small/Medium $30-$36 10Kg, No2 $20-$30 10Kg, Gourmet Trusses No1 Hydroponic $30-$40 5KgTray, No2 Hydroponic $16-$30 5KgTray, Grape $1-$2.50($2-$2.50) 250gLP.

ZUCCHINIS:Green Extra $35-$36 Best $40 10KgCtn, No1 Large $16-$20 10KgCtn, Medium $16-$22 10KgCtn, Mediumlarge $22-$26 10KgCtn, Small $26-$30 10KgCtn, No2 $10-$16 10KgCtn, Lebanese $12-$35 Best $40 10KgCtn.

HEAVY VEGETABLES:

POTATOES:Unwashed White Red Soil $40-$50 APBag, $7-$10 10Kg, $12-$20 20Kg, $7-$8 Best $10 5Kg, Washed Red Desiree $20-$35 10Kg, $40-$60 20Kg, Royal Blue $40-$60 20Kg, Washed White Cocktail $18-$20 Best $22 15KgCtn, $20-$24 20Kg, Large $16-$22 20Kg, Medium $20-$26 20Kg, Small $20-$24 Best $30 20Kg.

PUMPKINS:Butternut $18-$22 Carton, 50c-$1.20 Best $1.40 Kg, Grey 50c-80c(60c-70c) Kg, Jap 70c-$1.20 Best $1.40 Kg.