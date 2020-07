NAMED: 45 people facing Murgon Court today

EVERY week a number of people appear in Murgon Magistrates Court, on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, Tuesday, July 14.

Albury, Jalam Wade

Anning, Alastair Wayne, Mr

Barnard, Alan Dean

Barnard. Robert-Alan Dani

Bird, Colleen Grace, Ms

Blow, Iris-Jean Bernadette

Brown, Tanya Faye

Burnett, Beau Wade

Burnett, Todd Wade, Mr

Burnett, Zane Rodney Anthony, Mr

Button, Leisha Bronwyn

Carlo, Avril Tanya Bridgette Dawn, Ms

Chafer, Debra

Cobbo, Loreen Muriel

Collins, Russell

Cook, Jason David, Mr

Cummings, Malakai

Douglas, Takeera Sandra

Fisher, Doreen Iris

Fisher, Gordon Nathaniel, Mr

Gadd, Nicholas John, Mr

Georgetown, Charmaine Alkeirah Angela, Miss

Georgetown, Rasheeda Mae

Green, Wayne Robert

Hasenkamp, Courtney Louise, Miss

Hegarty, Matthew Ralph, Mr

Holley, Robert Laurence William

Jacobs, Kalchiri Anita Maud Tegan, Miss

Kelley, Andrew Kevin

Kitchen, Paul Kevin Keith, Mr

Kuchtin, Martin

La Macchia, Anthea Tarna

Meiers, Christine Marie

Morgan, Takeera

O'Chin, Elizabeth-Cheryl-Ann, Ms

Phillips, Chris Brandon

Pryor, Moses Emanuel Raymond

Purcell, Kariesha Betty Racheal

Robbins, Twyla Tamika, Miss

Saltner, Amber Lee Maree

Speedy, Eugene Lloyd

Sullivan, Rebecca Emily, Miss

Van Beelen, John Leonard Charles

Watson, Keneeka Kristal Elizabeth Robyn Rose

Williams, Lyndell Lollena