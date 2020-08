LATEST PRICES: Today’s fruit and vegetable report

The latest Queensland produce prices in the Sydney market. Photo: Generic.

Queensland produce fruit and vegetable report in the Sydney Market for Wednesday, 26 August.

FRUIT:

AVOCADOS:Hass Extra $60-$70 10KgCtn, $50-$55 6KgTray, No1 Large <20 $42-$50 6KgTray, Medium 20-23 $42-$50 6KgTray, Small >23 $28-$42 Best $45 6KgTray, No2 $30-$38 10KgCtn, $24-$40 6KgTray, Reed No2 $26-$42 6KgTray, Sharwill Extra $35-$45 6KgTray, No1 $30-$34 6KgTray, No2 $24-$30 6KgTray, Wurtz Extra $35-$36 6KgTray, No1 $30-$35 6KgTray, No2 $30-$42 10KgCtn, $20-$25 6KgTray.

BANANAS:Cavendish Extra $36-$38 Best $40 13KgCtn, No1 Ex Large $24-$32($26-$30) 13KgCtn, $25-$34 15KgCtn, Greens $23-$24 13KgCtn, $26-$27 15KgCtn, Large $18-$24($20-$24) 13KgCtn, Medium $14-$22 13KgCtn, No2 $14-$18 13KgCtn, $16-$20 15KgCtn, Ducasse $2.50-$3($3) Kg, Lady Finger $36-$45($40-$45) 13KgCtn, $35-$40 8KgCtn, No1 $17-$36 13KgCtn, Plantain $5-$6 Kilo, Sucrier $3-$3.50($3) 10KgCtn.

BLUEBERRIES:Extra ExtraLarge $2.50-$3 Best $3.50 125g, No1 $2-$2.30($2) Best $2.50 125g, No2 $1.50-$2 125g.

CARAMBOLAS:$20-$30($25-$30) Best $35 3kgTray.

CUMQUATS:$40-$60 Best $70 5KgCtn.

CUSTARD APPLES:African Pride Extra $35-$45 7KgTray, No1 $20-$35 7KgTray, No2 $16-$24 10KgCtn, $10-$16 7KgTray.

FIGS:Dark Skin $60-$70 3KgTray.

GUAVAS:White $8-$12 Kg.

HONEYDEW MELONS:White $20-$30($24-$26) 30LTray.

LEMONS:Eureka No2 $10-$16($15) Best $20 15KgCtn, Seedless Eureka No1 $15-$30 15KgCtn.

LIMES:Tahitian Extra $75-$90 9LCtn, No1 $100-$140 18LCtn, $45-$60 9LCtn, No2 $60-$80 18LCtn, $24-$40 9LCtn.

MANDARINS:Murcot No1 $30-$50 Best $52.50 15KgCtn, No2 $25-$40 15KgCtn, Tangellos No1 $16-$24 Best $30 15KgCtn.

ORANGES:Navel Blood No1 $16-$24 9KgCtn, No2 $10-$18 9KgCtn, Cara No1 $14-$30($14-$20) 15KgCtn, Washington $2-$3.50 3Kg, No1 $16-$30($20-$24) 15KgCtn, No2 $8-$16 Best $20 15KgCtn.

PAPAWS:Cullinary $2-$7($2) Kg, Red Flesh $18-$22($18-$20) Best $24 6KgTray, $20-$28($24-$28) Best $30 8KgTray, Female $18-$25 10KgCtn, Male $25-$35 Best $40 10KgCtn, No1 $40-$55 Best $60 15KgCtn, Hawaiian Solo $12-$30 6KgCtn, Yellow Flesh $20-$30 22LCtn.

PASSIONFRUIT:Panama No1 $20-$30($26-$30) 18LCtn, No2 $16-$22 18LCtn, Purple Extra $40-$55($45-$50) 18LCtn, No1 $20-$40 18LCtn, No2 $12-$20 18LCtn.

PINEAPPLES:Acid-free $12-$18 SLTray, Smoothleaf $16-$24 Carton.

POMELOS:Green No1 $4-$6 Kg, No2 $1-$4 Kg, Red $6-$7 Kg.

ROCKMELONS:$20-$30 30LTray.

STRAWBERRIES:$1-$1.50($1-$1.30) 500g, Ex Large $3-$3.50 375g, No1 75c-$1.30($1) Best $1.50 250g, No2 50c-70c 250g.

WATERMELONS:Long Varieties 50c-60c Kg, Seedless No1 $1-$1.80($1.60-$1.80) Kg, No2 30c-80c Kg.

VEGETABLES:

BANANA LEAVES:$7-$8 Kg.

BEANS:Borlotti $6-$10($9-$9.50) Kg, Broad $6-$10.80 Kg, Round S’less Beanette $7-$8 Kg, Hand Picked $3-$6 Kg, Machine P’kd $1-$2.50($2) Kg, Snake Green Loose $7-$8($7) Kg.

BITTER MELONS:$4-$4.50 Kg.

BROCCOLI:No1 $10-$16($12-$14) Best $18 8KgIPk, No2 $6-$10 8KgIPk, Baby $18-$24 2.4KgIP.

BRUSSELS SPROUTS:$20-$30($22) 10KgBag, $10-$18 5KgIPk.

CABBAGES:Red $1.50-$3 Each.

CAPSICUMS:Gold $16-$30 8KgCtn, Green No1 $12-$20($16) 8KgCtn, No2 $8-$14($12) 8KgCtn, Mixed Colour $12-$14 8KgCtn, Red No1 $16-$26 Best $30 10KgCtn, Large $12-$20($16-$18) 8KgCtn, Medium $10-$12 8KgCtn, Small $8-$10 8KgCtn, No2 $6-$10 8KgCtn.

CARROTS:$14-$18($15) 15KgCtn, $20-$26 20KgCtn, Pre-pack $12-$15($12-$14) Carton, No1 $12-$16 Bag, No2 $10-$12 Bag.

CAULIFLOWERS:No1 $12-$20($18-$20) Best $24 Carton, No2 $8-$14 Best $20 Carton.

CELERY:$8-$12 15KgCtn.

CHILLIES:Birdseye Red $9-$10 Kg, Hot Green Long $4-$6 Kg, Thai $8-$10 Kg, Hot Red Long $3.70-$4 Kg, Thai $10 Kg, Hot Red/Green Jalapeno $4 Kg, Sweet Green $24-$36 Best $42 18LCtn, Sweet Red $16-$20($18-$20) 18LCtn, Sweet Yellow $24-$36 Best $42 18LCtn.

CHINESE CABBAGES:Wombok $14-$20($18) Best $30 Carton.

CHINESE MELONS:Hairy $2-$3 Kg, Long $1.50-$2 Kg.

CHINESE VEG.:Drumstick $10-$15 Kg, Kang Kung $2-$4($3-$4) Bunch.

CUCUMBERS:Continental $24-$30 Bag, Lebanese No1 $26-$40 10KgCtn, No2 $16-$26 10KgCtn.

EGG PLANT:Thai Apple $4-$4.50 Kg, Cherry $30 Kg, Continental $10-$16 4KgCtn, $14-$20 6KgCtn, Purple No1 Field $25-$35($30-$35) Best $40 7KgTray, $20-$26($20-$24) 8KgCtn, Glasshouse $32-$35 5KgTray, $30-$45($40-$45) 7KgTray, $50-$55 8KgTray, Hydro $30-$45 Best $50 7KgTray, No2 $15-$30 7KgTray.

ENDIVES:$8-$12 Bunch.

GINGER:$120-$240 10KgCtn.

HERBS:Pre-packed $1.25 10gmPkt, Basil $2.50-$3.50 Best $4 Bunch, Bay Leaf $1-$1.50 Bunch, Chervil 80c-$1.20 Bunch, Chickory $1-$2 Bunch, Chives $1-$1.50 Bunch, Corriander $1-$1.25 Bunch, Curry Leaves $50-$55($50) Kg, Dill 80c-$1 Bunch, Galangal $6-$8 Kg, Garlic Chives $1-$1.50 Bunch, Krachai $30-$40 Kg, Lemon Myrtle $1-$1.50 Bunch, Lemon Thyme 50c-80c Bunch, Lemongrass $6.50-$8 Kg, Marjoram 60c-80c Bunch, Mint 65c-83c Bunch, Mint Round 65c-83c Bunch, Oregano 80c-$1.20($1) Bunch, Rosemary 60c-$1 Bunch, Sage $1.50-$1.80 Bunch, Tarragon $1-$1.50 Bunch, Thai Basil $2-$2.50 Bunch, Thai Mint $1-$1.50 Bunch, Thyme 60c-80c Bunch, Tumeric $10-$15 Kg.

LETTUCE:Cos $16-$18 Best $20 Carton, Headed $12-$16($12) Carton, Radicchio $26-$30 Tray.

LIME LEAVES:Kaffa $50-$60 Kg.

LUFFAS:Angled $3.50-$4 Kg, Round $3-$3.50 Kg.

OKRA:Large $5-$7 Kg, Medium $7-$8 Kg, Small $8-$9 Best $10 Kg.

PEAS:Green $4-$5 Kg, Snow No1 $4.50-$6($5-$6) Kg, No2 $3-$4 Kg, Sugarsnap $6-$10 Kg.

RADISH:Red 80c-$1 Bunch, White $1.50-$2 Bunch.

SHALLOTS:$1-$1.30 Bunch.

SQUASH:Gold $20-$40 9LCtn.

SWEET CORN:$26-$35($26-$30) 18LCtn, Pre-pack $35-$40 18LCtn.

SWEET POTATOES:Gold No1 $20-$32 32LCtn, No2 $16-$24 32LCtn, Hawaiian $40-$60 32LCtn, Red $22-$40($35-$40) 32LCtn, White $16-$30($26-$30) 32LCtn.

TARO:$4-$7($5) Best $8 Kg, Japanese $6-$8 Kg.

TOMATOES:Cherry Red 80c-$1.50($1.30) 250gLP, Cherry Red Trusse $15-$20 Best $24 4KgCtn, Egg Roma No1 $20-$45 Best $50 10Kg, Field Gourmet No1 Large $20-$30 Best $34 10Kg, Medium $20-$30 Best $32 10Kg, Medium/Large $22-$32($24-$26) Best $34 10Kg, Small $14-$22 10Kg, Small/Medium $16-$24 10Kg, No2 $12-$18 Best $20 10Kg, Gourmet Ox Heart Glasshouse $20-$30 10Kg, Grape $1.50-$1.90 250gLP.

WINTERMELONS:$2-$2.50 Kg.

YAMBEANS:$10-$12 Kg.

YAMS:Purple $7-$10 Kg.

ZUCCHINIS:Green Extra $16-$20 10KgCtn, No1 Large $8-$12 10KgCtn, Medium $8-$13 10KgCtn, Mediumlarge $7-$15 10KgCtn, Small $8-$12 10KgCtn, No2 $2-$6 10KgCtn, Lebanese No1 $20-$40 Best $45 10KgCtn, No2 $16-$20 10KgCtn.

QLD Produce HEAVY VEGETABLES:

ONIONS:Brown $5-$9 10KgBag, Large $14-$16($14-$15) RNBag, Medium $14-$20 RNBag, Pickler $20-$24 RNBag, Small $12-$16 RNBag, Salad Red $10-$16($12-$14) 10Kgbag, White $35-$40 10KgCtn.

POTATOES:Unwashed White Red Soil Atherton $50-$55 APBag, $4-$5($4.50) 5Kg, Washed Red Desiree $20-$30 20Kg, $12-$15 10Kg, $8-$12 5Kg, Washed White Cocktail $20-$30 15KgCtn, $20-$28 20Kg, Large $24-$32 20Kg, Medium $20-$24($22) 20Kg, Small $20-$30 20Kg, Sebago $20-$25 15KgCtn.

PUMPKINS:Butternut $1-$1.50($1) Kg, Grey 40c-60c(40c-50c) Kg, Jap 60c-80c Best 90c Kg.

