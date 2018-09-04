Would you eat a 150-cheese pizza?
MELBOURNE'S Mr Pizza Johnny Di Franceso is ready to melt pizza-lovers' hearts.
Not one to string along his fans, the 400 Gradi founder will serve up a cool creation featuring gorgonzola and grana Padano, goat cheddar and buffalo blue.
Tomorrow to celebrate National Cheese Pizza day, the renowned pizzaiolo will serve up those cheeses and a hundred more on a record-breaking 150-cheese pizza.
Having created a take on the Teenage Mutant Ninja Turtles 99-cheese pizza in 2014, since then pizza makers around the globe have turned up the cheese, with the current world record being a 111-cheese pizza.
Now Di Francesco is set to cream the competition with his 150-cheese creation.
When grilled on what it tastes like, Di Francesco said the pizza was a cheesy delight that would hit the spot for any cheese lover.
"Getting 150 cheeses was a challenge but we did it. If I could have found more I would've definitely worked out a way to add more," he said.
The 150-cheese pizza is available for $25 at 400 Gradi restaurants from Wed until Sun.
Here's what cheeses will be in the pizza:
AGOUR OSSAU IRATY 12 MONTH
ALBA RICOTTA
AMBROSI GRANA PADANO 18 MONTH
APHRODITE FETA B/AGED
ARTEMIS KEFALOTYRI
ASIAGO PRESSATA
BERRYS CRK RIVERINE BLUE
BERRYS CREEK MOSS BLUE
BERRYS CREEK TARWIN BLUE
W/STUDD BRILLAT SAVARIN
SNOW WHITE GOAT CHEDDAR
CASA MADAIO CANESTRATO
CASA MADAIO IL CINERINO
CASA MADAIO PAGLIERINO
CHABERT EMMENTAL SAVOIE
NYD COOLEA
NYD CORNISH KERN
CROPWELL BISHOP SHROPSHIRE
CHEVREFEUILLE CROTTIN
C/GROVE LAMB CHOPPER
C/GROVE MIDNIGHT MOON
BERTHAUT EPOISSES AOP
K/SWISS FIRST KONIG KUH
ST MAMET CANTAL AOP
CRAVERO PARM REGGIANO 24M
HAXAIRE MUNSTER PETIT
HEIDI TILSIT
IL FORT CACIO DI BOSCO
IL FORT PEC. TOSCANO DOP
JACQUIN PYRAMIDE DE CHAB.
JEAN FAUP CHEVRE
FROMAGER DES CLARINES
PERRIN SECRET DE SCEY
PERRIN ST VERNIER
KEFALOGRAVIERA
LARTISAN FERMIER PORTION
LARTISAN FROMAGE BLANC
LARTISAN MOUNTAIN MAN
LARTISAN PETITE ROUGE
LARTISAN TOME FRAICHE
LA PERAL BLUE CHEESE
GERMAIN LANGRES PLATEAU
LARRIKINS BOCCONCINI
LE CONQUERANT PONT LEVEQ
LE CONQUERANT CAMEMBERT
LE DAUPHIN DOUBLE CREME
LE DAUPHIN SOUMAINTRAIN
SECRET DE LYS
MONTEREY JACK JALAPENO
MONTEREY JACK PLAIN
W/STUDD COMTE LA COURONNE
MAURI GORGONZOLA DOLCE
MAURI GORGONZOLA PICCANTE
MAURI FONTINA
MEREDITH CHEVRE
MEREDITH CURD GOAT
MEREDITH FETA MARINATED
MILAWA BLUE
MILAWA KING RVR GOLD RND
MIMOLETTE AGED LOSFELD
OCCELLI TESTUN DI BAROLO
ONETIK BLEU DES BASQUE
ONETIK BLEUETTE
ONETIK CHABRIN
ONETIK CHEBRIS
ONETIK OSSAU IRATY 6MTH
PAPILLON ROQUEFORT AOP
PAVE DAFFINOIS
PECORINO ROMANO DOP
PERENZ FORMAJO CIOCK
PERENZ MILLEFOGLIE
PERENZ MONTASIO 15MTH
PERENZ UBRIACO DI CAPRAL
VALPAD. PROVO. PICC. DOP
PYENGANA MATURE CHEDDAR
MERCO MAHON CURADO 6MTH
MERCO IBERICO
MERCO MANCHEGO 6MTH
MERCO MURCIA AL VINO
MERCO VALDEON
QUICKES DEVONSHIRE RED
QUICKES SMOKED CHEDDAR
RICOTTA SALATA
ROUZAIRE COULOMMIERS
ROUZAIRE FOUGERUS
ST AGUR BLUE PORTION
SCHULZ QUARK ORGANIC
S&B CHEVROT
S&B MOTHAIS SUR FEUILLE
SHAW RVR ANNIE BAX
SHAW RVR BUFFALINO
SHAW RVR BUFFETA
SHAW RVR BUFFALINO SMK
SWISS GRUYERE
K/SWISS NUFENEN
K/SWISS BLUMENKASE
TATURA CREAM CHEESE
T/AMORE SCAMORZA SMOKED
T/AMORE SCAMORZA BIANCA
CHABERT BEAUFORT ALPAGE
CAPITOUL CAPRINELLE CHEVRE
UPLANDS PLEASANT RIDGE
VACHERIN LE DUC
NYD WENSLEYDALE
W/STUDD STILTON
W/SIDE CHARLESTON TINY
WBYE TRUFFLE TRIPLE BRIE
YVD WHITE SAVOURINE LOG
YVD BLACK SAV PYRAMID
YVD FROMAGE FRAIS COW
YVD LE JACK
YVD YERING
YVD PERSIAN FETTA JAR
HEIDI RACLETTE
T/AMORE SQUACARONE
T/AMORE STRACCIATELLA
MILAWA CAMEMBERT GOAT
MERCO SAN SIMON SMOKED
MAURI FORMAGGELLA CAPRA
CABOT CHEDDAR CLOTHBOUND
W/SIDE GOAT HOT TIN ROOF
JACQUIN ROND DU CHER
CASHEL BLUE
CROZIER BLUE
GARROTXA
PECORINO TOSCANO
PECORINO ROMANO
PEC NOREDEPIENZO,
GORGONZOLA - PRICANTE
GORGONZOLA DOLCE
PROVOLA CHEESE
SOVRANO DI BUFALA
GRANA PADANO
PARMIGIANA
FIORDILATTE
BUFALA
RASPADURA
TOMA
PECORINO SICILIANO
PECORINO EMILIA
GOAT CHEESE ITALIANO SARDEGNA
GOAT CHEESE SPAGNA
STRAVEVCCHIO FRIULI ( COWS MILK 30 MONTHS OLD )
CACIORICOTTA
PRIMO SALE
STRACCHINO
SMOKED BUFALA
BUFFOLA RICOTTA
ST ANGEL TRIPLE CRM BLUE
TALEGGIO