IN COURT: 57 people expected in Bundaberg court

EACH day many people face the Bundaberg court on a range of different charges.

Here is who is listed to appear in Bundaberg Magistrates Court today.

Allan, Richard John

Anderson, James Brodie

Barnes, Jeremy Dale

Bielefeld-Reed, Crystal Anne-Maree

Bielefeld-Reed, Derek William Stuart

Blee, Jesse Dean

Bristow, Corey Ronald

Browne, Matthew John

Buchanan, Sue-Ellen Maree

Burns, Michael Peter

Cameron, Dwayne-Jae Andrew

Christensen, Jason Rodney

Clark, Ryan Michael

Clements, Russell John

De Jager, Andrew Peter

Doyle, Kyshia Anne

Doyle, Richard Gary

Fyfe, Tiahna Leone

Gamlen, Adam Richard

Gould, Nadine Mae

Grover, Toni Leanne

Healey, Sean Anthony

Herbert, Isaac Joel

Hillcoat Wawrzyniak, Jesse Jason

Horvatic, Ivan

Johns, Desmond Samuel

Johnston, Matthew James

Jones, Brendan John

Joyce, Jaime Lachlan

Khalu, Gregory John

Knight, Gordon Charles

Lawrence, Joshua William

Leonard, Samantha Jane

Maitani, Wataru

Mccosh, Harley Norman

Mcdonald, Allan John

Mckay, Dylan Thomas

Mone, Tait Patrick

Payne, Simon Nigel

Persson, Jake Rikard

Powell, Martin Mes-Tuebar

Rose, Clinton Andrew

Sands, Clint Grahame

Scott, Kylene Michele

Smallwood, Douglas Jonathon

Smith, Jason Russell

Swallow, Reuben James William

Switzer, Benjamin Thomas

Tanner, Nicholas Leigh

Thompson, Kelly Maree

Trickett, Leisa Deanne

Viney, David Lesley

Walker, Kelly-Anne

Wall, Thomas Jackson

Wheeler, Shaun David

White, Matthew Kennith Lloyd

Wray, Nathanial Paul