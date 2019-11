IN COURT: 57 people expected in Bundaberg court today

EACH day many people face the Bundaberg court on a range of different charges.

Here is who is expected to appear in Bundaberg Magistrates Court today.

Barker, Wayne Bradley

Barnes, Jeremy Dale

Baumgart, James Samuel

Belford, Sarina Lee

Bellden, Patrick Kevin

Black, Darren Craig

Blake, Jamie John

Butlin, Jason Mark

Cameron, Dwayne-Jae Andrew

Cashman, Carley Maree

Clark, Ryan Michael

Crowe, Jacob Alexander

Delower, Jarrod James

Doherty, Jacob Anthony

Eckhardt, Frank

Emerson, Peter Leslie John

Fairfull, Mark Robert

Fenn, Joshua Mark

Fouracre, Mark Andrew

Franks, Trudy Ann

Gevers, Claudia Rose

Graham, Benjamin Joseph Terrence

Graham, Kymberly Louise

Hastie, Noel Gregory

Holman, Constantine Jared

Hughes, Matthew Henry

Jacques, Daniel Anthony

Jones, Brendan John

King, Tyrone Adin

Langton, Charles Alex

Livermore, Matthew Charles

Louis, Tyson Jay

Miller, Seth Patrick

Moore, Shaun David

Nguyen, Huong Thanh

Nutt, Jason Andrew

O'Keefe, Brendan Gerard

Palmer, Deborah Kaye

Pascoe, Michael Bradley

Peel, Shane Bradley

Reid, Brooke Hayley

Rogers, Jeremy Stephen

Sammon, Jacob Thomas

Schiller, Lorenz Rene

Schulte, Kodi Steven Denis

Simpson, Donald Henry

Smith, Kristie Ann

Smith, Kristy Lee

Specht, Lachlan John

Spicer, Shae Andrew

Taylor, Scott Michael

Walden, Jason Paul

Walker, Wentworth Charles Roy

Walton, D'Khoada Col Daniel John

White, Christopher James

Wicks, Eric Williams

Wright, Rebecca Lee