IN COURT: 50 people listed to appear in Bundy Court today

EACH day many people face the Bundaberg court on a range of different charges.

Here is who is listed to appear in Bundaberg Magistrates Court today.

Antoniolli, Steven Andrew

Berwick, Rachel Margaret Finlay

Blake, Ryan William Edward

Blee, Jesse Dean

Brinkworth, Shantel Tara

Brown, Patricia Evelyn

Calway, Phelan Somerset

Collins, Caleb

Corrigan, Don Terry Charles

Cotter, Adam Joseph

Dale, Amy Teresa

Davies, Hayden Zane

Duffy, Ned Gavin George

Foley, Justin Brian

Foster, Kylah-Rae Rose

Gallo, Paul Francis

Girle, Grant Rosswell

Gombos, Anthony Joseph

Hodnett, Jesse Dylan

Hough, Hamish James

Huet, Kathleen Margaret

Kennedy, Ethan James

Lees, Brodie James

Luyt, Alesha Jayne Cecilia

Lyne, James George

Macdonald, Mitch William

Mcdaniel, Jake Zachariah Cregan

Mceune, Krystina Margaret

Mcnamara, Carly Anne

Mcshane, Shelly-Ann

Mikkelsen, Andrew Kenneth

Murphy, Jacob Walter Christopher

Nolan, Mitchell Troy

Prescott, Simon Dean

Reid, Brooke Hayley

Roberts, Beau William

Robson, Michael John

Rodgers, Brandon Jake

Schulze, Trevor Benjamin

Spicer, Andrew John

Strachan, Zoe Tenille

Thompson, Ricky Wayne

Turpin, Owen Lawrence

Tyrrell, Jaiman Curtis

Van Joosten, Alex

Venner, Robert James Maxwell

Vennik, Scott

Walker, Kell

Williams, Rose Patricia

Wuellner, Amanda Louise