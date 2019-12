IN COURT: 46 people expected in Bundy court today

EACH day many people face the Bundaberg court on a range of different charges.

Here is who is listed to appear in Bundaberg Magistrates Court today.

Aitken, Lance Ernest George

Allan, Richard John

Beck, Christopher James

Bielefeld-Reed, Crystal Anne-Maree

Brophy, Frederick James

Bunt, Alan Neville

Christensen, Jason Rodney

Commandeur, Abby Melissa

Crompton, Pauline Natasha

Dale, Clayton Anthony

Daley, Sarah Elaine

Deal, Kate Louise

Deller, Caleb James

Delower, Jarrod James

Dennis, Tessa

Doyle, Stephen Lawrence John

Fischer, Dylan James

Fisher, Rochelle Anne

Fouracre, Mark Andrew

Frith, Nevada Robert

Fromm, Adam James

Gardner, Raymond Alexander

Gooda, Thel Maree

Harland, Adam Robert

Hite, Nathan Robert

Hogue-Kokles, Blake Maddison Jacob

Hull, Sharna L

Kennedy, Ethan James

Keverkis, Tyrone

Kontro, Anita

Lyons, Adam Christopher

Machin, Bree-Anna Maree

Martell, Steven Brian

Mcmillan, John Alan Keeling

Mikkelsen, Andrew Kenneth

Neal, James Eugene

Plath, Daniel William

Radel, Rebecca Leigh

Riddle, David Matthew

Sands, Jason Bruce

Sheppard, Sharon Cherrie

Spicer, Brady Jae

Stephensen, Charmain Catherine

Warren, Amber Jade

Wheeler, Shaun David

Woolley, Wayne Allen