IN COURT: 32 people expected in Bundaberg court today

EACH day many people face the Bundaberg court on a range of different charges.

Here is who is listed to appear in Bundaberg Magistrates Court today.

Blinco, Allan Raymond

Chittleborough, Stephen

Christodoulou, Jim

Collison, Terrence John

Cook, Wade

Dale, Amy Teresa

Davidson, Logan Pierce

Dukes, Kirby Ellis

Fischer, Nathan Leigh

Foster, Kylah-Rae Rose

Gillard, Peter Troy

Hall, Jacinta Whitney

Hearn, Barry Darryl James

Hoschke, Andrew Peter

Knoessl, Daniel Walter

Kohler, Bradley James

Mayo, David Andrew

Mcauley, Daniel James Shane

Mccosh, Benjamin Jon

Mceune, Krystina Margaret

Mcshane, Shelly-Ann

Meeking, Wendy Sue

Miles, Dalton Edward

Persaud, Paul Andrew

Podesta, Adrian William

Prasad, Anil

Roberts, Beau William

Robinson, Adam Charles

Simpson, Matthew David

Sutton, Benjamin Edward

Walker, Aaron Peter

Webb, Sharon Lee