HOLIDAY TRADING: What’s open in Bundaberg and Bargara

Here’s a list of Bundaberg shops and pharmacies trading hours throughout the festive season.

IT’S the most wonderful time of the year and arguably the busiest.

With the festive season well and truly upon us, the NewsMail has compiled a list of opening hours for some local supermarkets, shopping centres, retailers, pharmacies, waste facilities and the Bundaberg Fever Clinic to help you on your Christmas shopping endeavours.

STOCKLAND BUNDABERG

General

Saturday (19 Dec) 9am – 6pm

Sunday (20 Dec) 9am – 6pm

Monday (21 Dec) 9am – 9pm

Tuesday (22 Dec) 9am – 9pm

Wednesday (23 Dec) 9am – 9pm

Christmas Eve (24 Dec) 9am – 6pm

Christmas Day (25 Dec) Closed

Boxing Day (26 Dec) 9am – 6pm

Sunday (27 Dec) 9am – 5pm

Monday (28 Dec) 9am – 5pm

Tuesday (29 Dec) 9am – 5.30pm

New Year’s Eve (31 Dec) 9am – 7pm

New Year’s Day (1 Jan) 9am – 5pm

Big W

Saturday (Dec 19): 8am – 6pm

Sunday (Dec 20): 9am – 6pm

Monday (Dec 21): 8am – 9pm

Tuesday (Dec 22): 8am – 9pm

Wednesday (Dec 23): 8am – 9pm

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 5pm

Sunday (Dec 27): 9am – 5pm

JB HI-FI

Saturday (Dec 19): 8am – 6pm

Sunday (Dec 20): 9am – 5pm

Monday (Dec 21): 9am – 9pm

Tuesday (Dec 22): 9am – 9pm

Wednesday (Dec 23): 9am – 10pm

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Woolworths

Saturday (Dec 19): 8am – 7pm

Sunday (Dec 20): 9am – 9pm

Monday (Dec 21): 8am – 10pm

Tuesday (Dec 22): 8am – 10pm

Wednesday (Dec 23): 8am – 12am

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

EB Games / ZiNG

Saturday (Dec 19): 9am – 4pm

Sunday (Dec 20): 10am – 3pm

Monday (Dec 21): 9am – 7pm

Tuesday (Dec 22): 9am – 7pm

Wednesday (Dec 23): 9am – 9pm

Christmas Eve (Dec 24): 9am – 5.30pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 4.30pm

Sunday (Dec 27): 10am – 3pm.

HINKLER CENTRAL

Kmart

Saturday Dec 19 to Wednesday Dec 23: 8am – 12am

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 6pm

Sunday (Dec 27): 9am – 6pm

Monday (Dec) 28: 9am – 6pm

New Year’s Day (Jan 1): 9am – 6pm

Coles

Saturday (Dec 19): 8am – 9pm

Sunday (Dec 20): 9am – 7pm

Monday (Dec 21): 8am – 10pm

Tuesday (Dec 22): 8am – 12am

Wednesday (Dec 23): 8am – 12am

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 6pm

Sunday (Dec 27): 9am – 6pm

Monday Dec 28): 9am – 6pm

New Year’s Day (Jan 1): 9am – 6pm

Woolworths

Saturday (Dec 19): 8am – 7pm

Sunday (Dec 20): 9am – 9pm

Monday (Dec 21): 8am – 10pm

Tuesday (Dec 22): 8am – 10pm

Wednesday (Dec 23): 8am – 12am

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 6pm

Sunday (Dec 27): 9am – 6pm

Monday Dec 28): 9am – 6pm

New Year’s Day (Jan 1): 9am – 6pm

Specialties

Saturday (Dec 19): 9am – 5:30pm

Sunday (Dec 20): 9am – 5:30pm

Monday (Dec 21): 9am – 7pm

Tuesday (Dec 22): 9am – 7pm

Wednesday (Dec 23): 9am – 9pm

Christmas Eve (Dec 24): 9am – 5:30pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 3pm

Sunday (Dec 27): 9am – 3pm

Monday Dec 28): 10am – 3pm

New Year’s Day (Jan 1): 10am – 3pm

IGA SUPA North Bundaberg (Queen St)

Saturday (Dec 19): 8am – 5pm

Sunday (Dec 20): 9am – 6pm

Monday (Dec 21): 8am – 9.15am

Tuesday (Dec 22): 8am – 9.15am

Wednesday (Dec 23): 8am – 9.15am

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 5.30pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 8.30am – 5.30pm

Sunday (Dec 27): 9am – 6pm

IGA X-press North Bundaberg (Gavin St)

Saturday (Dec 19): 5am – 7pm

Sunday (Dec 20): 5am – 7pm

Monday (Dec 21): 5am – 7pm

Tuesday (Dec 22): 5am – 7pm

Wednesday (Dec 23): 5am – 7pm

Christmas Eve (Dec 24): 5am – 7pm

Christmas Day (Dec 25): 5am – 1pm

Boxing Day (Dec 26): 5am – 7pm

Sunday (Dec 27): 5am – 7pm

IGA Avoca

Saturday (Dec 19): 6am – 9pm

Sunday (Dec 20): 6am – 9pm

Monday (Dec 21): 6am – 9pm

Tuesday (Dec 22): 6am – 9pm

Wednesday (Dec 23): 6am – 9pm

Christmas Eve (Dec 24): 6am – 9pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 6am – 9pm

Sunday (Dec 27): 6am – 9pm

EVERFRESH

Saturday (Dec 19): 6am – 9pm

Sunday (Dec 20): 8am – 8pm

Monday (Dec 21): 6am – 9pm

Tuesday (Dec 22): 6am – 9pm

Wednesday (Dec 23): 6am – 9pm

Christmas Eve (Dec 24): 6am – 9pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 8am – 7pm

Sunday (Dec 27): 8am – 8pm

Monday (Dec 28): 8am – 7pm

January 1: 8am – 7pm

ALDI Avoca, Bargara, Bundaberg Plaza and Kepnock

Saturday (Dec 19): 8:00am-6:00pm

Sunday (Dec 20): 9:00am-6:00pm

Monday (Dec 21): 8:30am-8:00pm

Tuesday (Dec 22): 8:30am-8:00pm

Wednesday (Dec 23): 8:30am-9:00pm

Christmas Eve (Dec 24): 8:30am-6:00pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9:00am-6:00pm

COLES KENSINGTON

Saturday (Dec 19): 8am – 10pm

Sunday (Dec 20): 9am – 10pm

Monday (Dec 21): 8am – 10pm

Tuesday (Dec 22): 8am – midnight

Wednesday (Dec 23): 8am – midnight

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 6pm

Sunday (Dec 27): 9am – 6pm

Monday (Dec 28): 9am – 6pm

WOOLWORTHS BARGARA

Saturday (Dec 19): 8am – 7pm

Sunday (Dec 20): 9am – 9pm

Monday (Dec 21): 8am – 10pm

Tuesday (Dec 22): 8am – 10pm

Wednesday (Dec 23): 8am – 12am (midnight)

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 6pm

Sunday (Dec 27): 9am – 6pm

Monday (Dec 28): 9am – 6pm

CHEMIST WAREHOUSE

Monday (Dec 21): 7am – 9pm

Tuesday (Dec 22): 7am – 9pm

Wednesday (Dec 23): 7am – 9pm

Christmas Eve (Dec 24): 7am-9pm

Christmas Day (Dec 25): 9am-4pm

Boxing Day (Dec 26): 8am – 8pm

Monday (Dec 28): 8am – 8pm

Dec 31): 7am – 9pm

Jan 1): 8am – 8pm

PRICELINE PHARMACY

Saturday (Dec 19): 8am – 8pm

Sunday (Dec 20): 8am – 8pm

Monday (Dec 21): 8am – 8pm

Tuesday (Dec 22): 8am – 8pm

Wednesday (Dec 23): 8am – 8pm

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 8am – 8pm

Sunday (Dec 27): 8am – 8pm

Monday (Dec 28): 8am – 5pm

TARGET

Saturday (Dec 19): 8am – 7pm

Sunday (Dec 20): 9am – 6pm

Monday (Dec 21): 8am – 7pm

Tuesday (Dec 22): 8am – 7pm

Wednesday (Dec 23): 8am – 9pm

Christmas Eve (Dec 24): 8am – 6pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 6pm

Sunday (Dec 27): 9am – 4.30pm

BUNNINGS

Saturday (Dec 19): 6am – 10pm

Sunday (Dec 20): 6am – 10pm

Monday (Dec21): 6am – 10pm

Tuesday (Dec 22): 6am – 10pm

Wednesday (Dec 23): 6am – 10pm

Christmas Eve (Dec 24): 6am – 6pm

SILLY SOLLY’S

Saturday (Dec 19): 8.30am – 5.30pm

Sunday (Dec 20): 8.30am – 5pm

Monday (Dec 21): 8.30am – 7.30pm

Tuesday (Dec 22): 8.30am – 7.30pm

Wednesday (Dec 23): 8.30am – 7.30pm

Christmas Eve (Dec 24): 8.30am – 5pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): 9am – 4pm

Sunday (Dec 27): 9am – 3pm

Monday (Dec 28): 9am – 4pm

DAN MURPHY’S

Christmas Day (Dec 25): Closed

FIRST CHOICE

Saturday (Dec 19): open until 8pm

Sunday (Dec 20): open until 7pm

Monday (Dec 21): open until 8pm

Tuesday (Dec 22): open until 8pm

Wednesday (Dec 23): open until 9pm

Christmas Eve (Dec 24): open until 9pm

Christmas Day (Dec 25): Closed

Boxing Day (Dec 26): open until 7pm

Sunday (Dec 27): open until 7pm

Monday (Dec 28): open until 7pm

January 1: 10am – 6pm

WASTE FACILITIES

The Bundaberg Regional Council operates 11 waste facilities,all will be closed Christmas Day with the exception of Bundaberg Waste Facility which is open from 7am – 12 midday.

BUNDABERG REGIONAL COUNCIL FACILITIES

All council offices, depots, libraries, galleries and the Moncrieff Entertainment Centre will close at 4.45pm Thursday, December 24, 2020 and reopen on Monday January 4, 2021.

BUNDABERG FEVER CLINIC

The Bundaberg Fever clinic will be closed on Christmas Day.

It will operate from 10am – 2pm on public holidays, and the usual hours of 7.30am – 4.30pm on all other days.

BUNDABERG HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT

Open 24/7

FRIENDLY SOCIETY PRIVATE HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMEN T

Open 7 days a week: 8am – 8pm.

This is not a complete list of all the local shops, if you would like your business added, please email your trading hours to mikayla.haupt@news.com.au

