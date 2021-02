FULL LIST: Bundaberg Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Tuesday, February 2

Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Tuesday, February 2

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Daniel Kenneth Monaghan-Simpson

Tanya Maree Phillips

Ashley Moras

Krystelle Tuting

Sarah Jane Davison

Ethan James Kennedy

Sandra Marie Mcphee

Brian Cecil Crean

Matthew Richard Roy

Mitchell John Ballantyne

Bradley Lex Johnson

Jesse Joel Peter Weston

Dennis Francis Pershouse

Stewart Geoffrey Collins

Nickolas Andrew Brown

Angela Katrina Gassman

Luwanna Grace Fatiaki

Nicole Lee Kruse

Benjamin William Riley

Kevin James Hutcheon

Kane Arnold Davidson

Liam Beau Whittred

Lesley Marie Male

Karen Anne Petherbridge

Boyd Anthony Priestley

Daniel Jethro Roe

Moses Rawai

Sarah Catherine Bumpstead

Debbie Anne Smith

Eun Soo Kim

Jackson Elliot Mccosh

Ngoc Thanh Vo

Richard Milton Candy

Zara Verdel Lena Lee Johnson-Gamia

Katrina Erica Hooper

Travis Charles Mccosh

Jason Mark Butlin

Zachary Robert Wakelin

Brandon Douglas Jackson

Jack Michael Sturt Payne

Zachery Tyler Lyster

Matthew James Wyatt Coleman

Jack Morgan Horton

Sarah Jayne Ryan

Kia Louise Thomas

Rebecca Anne Thulin

Scott Anthony Hardman

Originally published as Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Tuesday, February 2