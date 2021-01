FULL LIST: Bundaberg Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Monday, February 1

Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Monday, February 1

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Sean Thomas Connolly

Aaron William Wells

Nathan Alexander St John

Tony John Landers

Tanya Ann Allen

Lee Szkolar

Christopher David Travis

Tammy Eileen May Bennett

Ricky Paul Habijanec

Jayden Andrew Post

Craig Gregory Tanna

Alyshia-Lee Merle Marie Marshall

Olivia Kate Kerris

Lyndon Troy Crosby

Lucinda Blythe Slack

Jayden Shane Malcolm Blake

Christine Ellen Drury

Joshua Patrick Johnson

Robbert Linden Bradfield

Jason Charles Freak

James Andrew Purcell

Daniel John Holden

Matthew Dean Munro

Amy Patricia Leah Knoessl

Clint Grahame Sands

Kai Albert Lane

Shane Roger George

Justin Wade Williamson

Peter Denis John Jones

Benjamin Joel Young

Benjamin Thomas Davison

Jackson James John Marsden

Sarah Lynette Grills

Brendan James Butler

Robert Wayne Doyle

Dylan Andrew James Martin

Dustin John Emmanuel Roberts

Taylor May Bennett

Kipp Dennis Spencer

Shannon Leanne Wager

Daniel Brian Winkler

Kristel Bo Woodward

Nathan Leigh Fischer

Juwhan Lloyd Lee Poulsen

Kenneth Shane Bould

Daniel Leigh Kelley

Duncan Evan Whitehead

Dean Smyth

Thomas James Armytage-Bird

Paul Anthony Nass

Geoffrey Louis Hills

Simone Francine Cheeseman

Tan Cuong Le

Frederick Albert Brown

Tony Andrew Wairau

Rachel Elizabeth Carter

Christopher John Mcmahon

Jackson James John D Marsden

Cliff Wayne Gott

William Thomas Hills

Gary Raymond Hibbert

Jason Robert Ryan

Egan Livingstone

Originally published as Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Monday, February 1