FULL LIST: Bundaberg Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Jacqueline Janine Bartlett

Lee Szkolar

Lee Diane Hughston

Donna Ellen Slaven

Aidan Petar Wilson

Timothy Gary Swallow

James Lee Dingle

Catherine Anne Mules

Matthew Dean Munro

Troy David Thomas Murphy

William Thomas Hills

Robert Wayne Doyle

Lydia Rita Lauch

Wade Waylon Waia

David John Didsman

Ian Bryon Anderson

Samuel Carl Fisher

Paul Heyes

Gary Raymond Hibbert

Harley Lee Trindall

Hayley Jane Poulsen

Jaiden Paul Farmer

Jayden Shane Malcolm Blake

Adrian William Podesta

Aaron Richard Demercado

Kenneth Shane Bould

Joel William Brown

Lisa Maree O'Brien

Umit Uruz

Zachary Ives

Zack William John Tregea

Owen Neil Stewart Thompson

Lincoln Roy Costelloe

Brave Waya Delshay

Zara Susanne Eborall

Rebecca Joy Savage

Geoffrey Louis Hills

Tracey Anne Bills

Jacob Alexander Crowe

Lucinda Blythe Slack

Nathan Michael Nichols

Dylan Andrew James Martin

James Eugene Neal

Mark Edward Lester

Dylan Peter Kelly

Darren William Bebendorf

Alaine Therese Newman

Tracey Hatzis

Joshua James Roan-Spray

Ryan William Edward Blake

Housam Taha

Originally published as Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Monday, January 11