Bundaberg Magistrates Court: appearance list for today

Gavel, scales of justice and law books

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Ross William Starr

Brett Andrew Sands

Christopher Emil Straka

Steven Andrew Antoniolli

Reece Adam Vaughan

Rodney Reegan Bayliss

Trevor Geoffery Ham

Kennith James Roberts

Harley Nicholas Moras

Gary Leslie Moy

Samuel Jacob Maddern

Brent Alan Watson

Luke Patrick Mcdougall

Jason Shaun Lewis

Mareena Louise Duncan

Murray Louis John Fritz

Leigh Alexander Morris

David Christopher Sneesby

Marly William Burt

Shannon John Wall

Jodie Lee Cross

Kelvyn Lee Heiner

Hadyn Benjamin Shorten

Matthew John Nilsen

Raoul Daniel

Peter William Howard

Benjamine Steven Tribe

Emma-Lee Jane Schiffke

Shaun Craig Weldon

Tyson Karapa Hepi-Tehuia

David John Didsman

Korie Lee James Pascoe

Christopher David Travis

Shane Andrew Ogston

Paul Burrows Thomas

Liam Anthony Wechsler

Boaz Herbert John Weis

Jodie Colleen Lark

Mark Robert Fairfull

Lisa Maree Tanner

Kevin Ray Kinnest

Darren Stephen Whyte

Malcolm Robert Vallis

John Raymond Saunders

Nikolas Jake Shorten

Darran James Wootton

Shaun Carter

Douglas John Agar

Jeffrey Samuel Houghton

Luke Kenneth Lammi

Evren Suzgun

Joshua Dean Fuller

Amy Teresa Dale

Mark Darren Hulley

Grant Brendon Sansom

Matthew Geoffrey Rixon

Kali Kavanagh

Scott Ashley Duncan

Stephen Leslie Balazs

Lane Reed Kelly

Jason Phillip Ranger

Nicole Katherleen Tough

Brock Andrew Delinecort

Mitchell Paul Baldwin

Andrew Brian Muller

Allan Caine Rolfe

Housam Taha

Brodie Dean Cosgriff

Peter Wayne Marsh

Graeme Marshall Thompson

Dane Kieran Nightingale

Andrew Kevin Snaith

Jeffrey Michael Baker

Luke Eric Guymer

Ronald Patrick Tracey

Matthew Cary Nock

Ryan Scott Jackson

Brianna Jodie Louise Johnson

Liam Elliot Preece

Rachael Kathy Westlake

Tanaha Eileen Tricia Parter

Originally published as Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Thursday, October 15