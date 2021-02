Brisbane Arrest Court Magistrates Court: Who is appearing

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Michael Bruce Olive

Laurie Rene Peterson

Adrian Dylan Worden

Taylor Kate Cooper

Innocent Manirambona

Suellen Jan Taylor

Deborah Charlene Bell

Thomas Robert Newton Morgan

Harley John Bennett

Christopher Kingsley Maree-Bromilow

Sio Tuato

Kade William Campbell

Charles Spencer Jubau

Jake Thomas George Harvey

Tyson Richards

Aaron Mitchell Rippin

Tyler Dirkson

Shane Lee Thomas

Sean O Connell

Amy Elizabeth Elenoa Biumaiwai

Musa Elsier

Harley Peter Voss

Lincoln Patrick Conquest

Shane Norman Gross

Nabeel Suliman Anglo

Jason Wang

Thinh Tuan Pham

Kieren Matthew Craig Baker

Therea Annette-Dawn Mow

Carol Rose Ross

Sharon Anne Edwards

Nicholas Joel Johnson

Jean Mabiyose

Kamisa Santino Lusaba

Raylene Beryl Phillips

Michael Owen Fisher

Alexander John Aquino

Francis Lester Bowman

Matthew Eric Hanley

Lateisha Meree Mayne

Dallas Lesley Nash

Jacob Samuel Evans

Ritea Fitisemanu

Phillip Thommas Lewis

Daniel Ross Franks

Craig Anthony Carter

Damien Paul Coutts

Robert Mark Hobbs

Philip Gerard Ansell

Justin Terrance Mcleod

Paul-Micheal Sanders

Germasion Mokonen Siyum

Tyron James Gibb

Jeff Henry Musgrove

Tyler Graham George Pagan

Joel Kerry Ashwood

Timi Macarthur Loli

Cody Con Crofts

Nagi Suliman Anglo

Hugh Henry Thomas

Chetan Khanna

Ashleigh Michelle Louise Levitt

Aidan Luke Bulger

Phillip John Brancis

Craig Douglas Murray

Christopher James Brown

Tarquin Vincent Grott

Bailey Ossie John Fuchs

Nathan Van Howell

Kerry-Anne Hill

Sherie Shandelle Mccarthy

Danny Lee Gregory

Amou Mabior Arok Amou

Peter Atem Isiah

Garry Joshua Johnstone

Zam William Douglas Henderson

Jason Lawrence Kelly

Tamara Lee Fitzhenry

Asai Emmanuel Malual

Kirsten Amy Pousson

Osman Deng

Kaelib Jayden Reece

Ryan James Faulkner

Hamish Robert Nation

Dion John Thompson

Cheyenne Alexis Clifford

Steve Caiylum Ashton Sanderson

Ned Sebastian Miller

Blake David Vollbrecht

Jayden Andrew Hart

Neo Hector Urizar

Sharna Jane Berg

Stephen John Hughes

Steven Michael Rahman

Leighton Dane Fisher

Jack Daniel Johnson

Sheree Ellen Janette Miles

William Nathan Te Hore

Jesse Michael Alfathir Gale

Ben Richard Hillsdon

Ashraf Atef Mohammad Alquran

Jakob Benjamin Leon Gillan-Carroll

Dermott Alexander Treadwell

Lachlan Junior Roberts

Jay Michael Uren

Todd Jay Sullivan

Billy Jean Faith Cummings

Jordon Sandy-Cooper

Paul Timothy Stack

Tom Mackie

Lauren Marree Mcmahon

Crystal Joyce Thornycroft

David Matthew Hassall

Nickolas Anthony Close

Lee Simon Schievink

Jacob John Francis Holland

Kian Fui Yong

Tristan Xavier Corcoran

Lisa Yvonne Craig

Holly-Priscilla Holmes Staben

Anthony Edwin Crane

Jay Owen Moroney

Clint D'Orsay Beard

Raymond Stuart Clark

Taylor Chelsea Shepherd

Benjamin Luke Norris

James John Gardiner

Steve Caiylum Sanderson

Katherine O'Dwyer

Brandon John Pavey-Rees

Jordan Sandra Lee Hegarty

Raelene June Moto'Otua Seliga

Marcus Hurn Van Gessel

Brian John Scott

Allan Grant Suhr

Zachary Matthew Wheately

Jamie Ronald John Miller

Chloe Ellison

John Alexander Mcdonald

Paul David Burton

Malachi Parekura Collier

Peter Tyson

Paul Ronald Nelson

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Tuesday, February 9